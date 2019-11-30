فرج عامر تعليقا على مباراة الأهلى والنجم الساحلى: التحكيم الافريقي فارس الرهان ببطولات افريقيا

بعد تصدر هاشتاج "التحكيم الأفريقي"، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد الأداء التحكيمي السيئ في مباراة الأهلي والنجم الساحلي في أولى مباريات المجموعات بدوري أبطال أفريقيا في تونس.



وقال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب ، تعليقا على التحكيم : التحكيم الافريقي هو فارس الرهان ببطولات افريقيا



وتلقى فريق الأهلي الهزيمة أمام النجم الساحلي التونسي بهدف دون رد في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا ، عن طريق ياسين الشيخاوي في الدقيقة 50 من عمر المباراة.

