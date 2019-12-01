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توك شو

مبقاش في حاجة اسمها افتح الدرج.. التحول الرقمي يقضي على الرشوة| شاهد

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 08:33 م
أحمد موسى
أحمد موسى
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حمزة شعيب
أشاد الإعلامى أحمد موسى، باتجاه الدولة المصرية نحو تقديم الخدمات عن طريق الرقمنة فى المرور والتأمينات وإستخراج الاوراق الحكومية.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،: "المشروع الجديد الذى تنفذه الدولة سيقلل المدة الزمنية لاستخراج الاوراق لمدة 5 دقائق.

وأشار إلى أن المنظومة الإقرارات الضريبية المميكنة تسهل عملية المراقبة الضريبية، مضيفًا أنه سيتم تبسيط كافة الإجراءات من خلال ميكنة العمليات الضريبية.

وأكمل موسى: "النهاردة تجرية عملية ومتاحة فى كل القطاعات الخدمية ونقلة نوعية فى تقديم الخدمات".

وأوضح: "النهاردة بنقلل العنصر البشرى وبالتالى نقلل الفساد والواسطة والرشاوى وهذا ما كان يبحث عنه كل المواطنين".

وأكمل موسى: "منظمومة الرقمنة الجديدة تقضى بصورة كبيرة على فكرة الرشاوى والمتعارف عليها باسم إفتح الدرج، مردفا: "خلاص مبقاش فيها إفتح الدرج من دلوقتى".
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