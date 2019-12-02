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حوادث

ضبط شخص نصب على 3 مواطنين بزعم توظيف أموالهم بسوهاج

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 11:39 ص
ضبط متهم
ضبط متهم
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مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة المواد الغذائية.

البداية عندما تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من "ثلاثة مواطنين - مقيمين بسوهاج" بتضررهم من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة المراغة بسوهاج) بتلقى مبالغ مالية منهم بلغت (200,000 مائتان ألف جنيه) لتوظيفها لهم فى مجال تجارة المواد الغذائية مقابل حصولهم على أرباح مالية، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح وامتنع عن رد أصول المبالغ المستولى عليها لهم بالمخالفة للقانون.

كما أضافت التحريات حصول المتهم على مبالغ مالية من آخرين تحت ذات الزعم لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى الحصول على الأرباح وإسترداد أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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