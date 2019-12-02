عقود لاعبي الزمالك على مكتب مرتضى منصور لهذا السبب

طلب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، من الإدارة القانونية بالنادي الأبيض وإدارة الحسابات، إحضار كل عقود لاعبي الفريق الأبيض، إلى مكتبه بمقر النادي وعلى رأسهم عقد التونسي حمدي النقاز.



ويجتمع حاليًا رئيس الزمالك مع مجلس إدارته، وأمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة الأول بالنادي الأبيض، وشريف إسلام مدير التعاقدات.



وتأتي رغبة مرتضى منصور في الاطلاع على عقود لاعبي الزمالك من أجل معرفة المبالغ التي يحق لكل لاعب الحصول عليها، والتأكد من صحة عدم حصول النقاز على راتبه لمدة ٤ أشهر.



وكان حمدي النقاز ومحاميه التونسي أنيس بن ميم، أعلنا عن فسخ عقد اللاعب مع الزمالك بسبب عدم حصوله على مستحقاته طوال الأشهر الماضية.