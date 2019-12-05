ماتغسليش فنجان القهوة.. ماسك البن لتفتيح البشرة



الطريقة : تخلط المكونات جيدًا.

- ضعى الخلطة على وجهك ما عمل مساج فى حركات دائرة بخفة لمدة ثلاث دقائق ، ويترك الماسك على البشرة لمدة عشرة دقائق أخرى.

- يتم فرك الوجه بلطف ويُزال الباقى بالماء الفاتر. الطريقة :

يعتبر بن القهوة من أكثر الماسكات الطبيعية التي لها فاعلية في إزالة البقع الداكنة من آثار الحبوب واسمرار منطقة حول الأنف والذقن وتفتيح لطيف للبشرة المجهدة وتوحيد لون بشرة الوجه وإزالة الخلايا الميتة ويمكن أن تعمل هذه الخلطة فى كل منزل، لا تستهينوا بها لبساطتها فهى فعالة وستظهر النتيجة من أول مرة.المكونات:1- ملعقة كبيرة من القهوة (البن) ، يمكن استخدام راسب القهوة بعد شربها2- ملعقة كبيرة من الزبادى