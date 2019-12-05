ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

ماتغسليش فنجان القهوة.. ماسك البن لتفتيح البشرة

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 11:04 م
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
يعتبر بن القهوة من أكثر الماسكات الطبيعية التي لها فاعلية في إزالة البقع الداكنة من آثار الحبوب واسمرار منطقة حول الأنف والذقن وتفتيح لطيف للبشرة المجهدة وتوحيد لون بشرة الوجه وإزالة الخلايا الميتة ويمكن أن تعمل هذه الخلطة فى كل منزل، لا تستهينوا بها لبساطتها فهى فعالة وستظهر النتيجة من أول مرة.

المكونات:
1- ملعقة كبيرة من القهوة (البن) ، يمكن استخدام راسب القهوة بعد شربها
2- ملعقة كبيرة من الزبادى

الطريقة :
 تخلط المكونات جيدًا.
- ضعى الخلطة على وجهك ما عمل مساج فى حركات دائرة بخفة لمدة ثلاث دقائق ، ويترك الماسك على البشرة لمدة عشرة دقائق أخرى.
- يتم فرك الوجه بلطف ويُزال الباقى بالماء الفاتر.
Advertisements

موضوعات متعلقة

دليل العناية بالبشرة في الشتاء .. 8 وصفات من الزبادي .. والديرما الحل الأسرع .. والتنظيف اليومى خطوة أكثر فاعلية للحفاظ على نضارتها

ماسك الكركم لتفتيح الوجه فى 30 دقيقة

لبشرة متألقة.. جربي سكراب السكر والكركم

بـ 5 جنيهات فقط.. تخلصي من كافة مشاكل البشرة

ترشيحاتنا

كل حاجة برضاها.. طفلة تحمل سِفاحا من عامل بالقليوبية .. وعقد عرفي يقلب موازين القضية

لعلاقة زوجية سعيدة.. تناول الجرجير وشاهد بنفسك ماذا يحدث لجسمك

أحمد المحمدي: جاك جريليتش افضل من محمد صلاح

كم تساوي الآنَ هذه الوقفة| رئيس جنايات كفر الشيخ يلقن محامين متهمين درسًا قاسيًا

ماشوفتش يوم حلو بعد الفرح.. هنا الزاهد تروي كواليس مرضها في شهر العسل

بإطلالة غير متوقعة .. وفاء الكيلاني بعدسات تغير ملامحها

AdvertisementS

يقدم مراته بـ 1000 جنيه في الليلة.. قاتل تاجر الفاكهة: طمعت فى فلوسه.. وزوجته: مارس معايا الجنس قدام جوزي

أول رد فعل من تركي آل الشيخ بعد فوز السعودية على قطر بـ خليجى 24

تفاصيل قصة ميرنا وعمها بـ كفر عبد الله عزيزة.. خاف لتفضحه فقتلها.. طعنها 14 طعنة ورجع نام في شقته.. مباحث منيا القمح بالشرقية تكشف لغز الجريمة

كل حاجة برضاها.. طفلة تحمل سِفاحا من عامل بالقليوبية .. وعقد عرفي يقلب موازين القضية

عودة الإعلامي اسامة كمال لـ القاهرة والناس | بكري يكشف مصير الإبراشي والديهي

الأهلى يقيد لاعبا جديدا بقائمته الإفريقية قبل مواجهة الهلال السوداني | تعرف عليه

بسبب خالد النبوي.. هجوم شرس على غادة عبد الرازق بعد إثارتها للجدل

مصدر: حمدى النقاز يتراجع ويرغب فى العودة إلى الزمالك

المتحدث العسكرى: سقوط مقاتلة أثناء التدريب والطيار قفز بالمظلة

لحم حمير ولاكلاب.. طريقة تكشف نوع اللحم المفروم

فيفا يكشف بالخطأ فضيحة الرشوة في مونديال قطر.. تفاصيل

استاد الأهلي.. الكاف يحسم مكان استضافة مباراة الزمالك وبطل أنجولا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحم حمير ولاكلاب.. طريقة تكشف نوع اللحم المفروم

فيس بوك يفضح عملية احتيال نفذتها سيدة للحصول على إعانات مالية.. صور

بعد وفاة والدهم.. بالكاجول أول ظهور لـ أبناء طلعت زكريا