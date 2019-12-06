التعاون والرائد يتأهلان لـ ثمن نهائي كأس خادم الحرمين

تأهل التعاون السعودي إلى دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، عقب فوزه على مضيفه العين 2- 0 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في دور الـ32 من المسابقة.



وسجل هدفي التعاون هيلدون أوجوستو في الدقيقة 22 ونيلدو بيترولينا في الدقيقة 60.



كما تأهل أيضا فريق الرائد للدور ذاته بفوزه على المجزل 3- 1.



وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، ليحتكما لشوطين إضافيين.



واستطاع الرائد أن يسجل 3 أهداف في الوقت الإضافي عن طريق رائد عبد الله غامدي (هدفين) في الدقيقتين 91 و98 وجلال الداودي في الدقيقة 111 من ركلة جزاء، قبل أن يسجل المجزل هدفا عن طريق ألكسندر كريستوفاو مفوتيلا في الدقيقة 119 قلص به الفارق.