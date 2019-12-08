تؤثر على الصحة العامة.. تحرك برلماني جديد بسبب استخدام مادة غريبة في الطهي بالمطاعم

قال أشرف عزيز عضو مجلس النواب، إنه تقدم بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، بشأن وجود مادة غريبة يتم استخدامها لسرعة طهي الطعام في المطاعم.



وأضاف "عزيز " في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هناك شريحة كبيرة من المطاعم تستخدم مادة غريبة لسرعة طهي الطعام، وذلك يؤثر على الصحة العامة للمواطن، لافتًا إلى أن هذا التأثير يتمثل في إصابة المواطن بالأمراض الخطيرة.



وأشار عضو مجلس النواب إلى ضرورة وجود حملات رقابية من جانب الجهات المسؤولة لوقف استخدام هذه المادة الغريبة ومحاسبة مستخدميها.



وأكد النائب أنه قام بتقديم طلب الاحاطة لكي يتم توجيهه إلى الجهات المسؤولة للتحقيق في هذا الأمر والوصول إلى حلول نهائية تصب في صالح المواطن.



وكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قرر رفع أعمال الجلسة العامة للبرلمان، على أن تعود للانعقاد يوم 8 ديسمبر المقبل.



يذكر أن البرلمان في جلسته العامة، ناقش طلبات إحاطة كثيرة والبيانات العاجلة الموجهة ضد الوزراء بشأن العديد من القضايا المختلفة.