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حوادث

مبلغ باختفائها.. انتشال جثة رانيا من ترعة الملاح بأسيوط

السبت 07/ديسمبر/2019 - 05:38 م
انتشال جثة فتاة من
انتشال جثة فتاة من ترعة الملاح
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إيهاب عمر
تمكّنت قوات الإنقاذ السريع من انتشال جثة فتاة في العقد الثالث من عمرها من ترعة الملاح بمدينة أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطاراً من مأمور قسم شرطة أول أسيوط يفيد ورود بلاغ من أحد الأهالي بمشاهدة جثة طافية بترعة الملاح غرب أسيوط .

انتقلت على الفور فرق الانقاذ السريع والغطس والإسعاف وتمكنوا من انتشال الجثة وتبين أنها لفتاة في العقد الثالث من عمرها بكامل ملابسها وبفحص البلاغات المقدمة تبين انها لفتاة تدعى " رانيا .ك .ع " 26 سنة تقيم شارع مجلس المدينة القديم بالاربعين مبلغ باختفائها منذ أيام .

تحرر محضر بالواقعة ويكثف ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول أسيوط لمعرفة ملابسات الواقعة .

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