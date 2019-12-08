تسجيل صوتي جديد | الباز يكشف تفاصيل شراء قائد الإرهاب أيمن نور فيلا في تركيا .. فيديو

عرض الإعلامي محمد الباز تسجيلا صوتيا حصريا للهارب أيمن نور يكشف فيه تفاصيل جديدة لشرائه فيلا في تركيا، واصفا إياه بـ قائد الإرهاب في اسطنبول بعد حصوله على الجنسية التركية.



وقال أيمن نور خلال التسجيل الصوتي ، إنني عدت من المشوار الذى ذهبت اليه ولكن للاسف لم اوفق فيه ، حيث إنني ذهبت لمقابلة صاحب الفيلا وبعد اتفاقنا على المبلغ وعلى مدة التقسيط، ولكن وجدنا طوابق الفيلا مختلف عن ما رأينا.



وأضاف" أيمن نور" فيلا لم تكن مكتملة التشطيب بعد أن وصلنا مع صاحبها إلى سعر ممتاز وهو مليون و300 ألف والدفع على مرحلتين، وصاحب الفيلا كان معرفه لنا، ولكن شاهدنا فيلا 21 ونحن كنا ذاهبين الى فيلا اَخرى .



واستكمل " أيمن نور " أن فيلا 21 كان ينقصها بعض الاشياء، الفيلا التي كنا رأيناها كانت مكتملة ولكن الخطأ هنا هو خطأ السمسار ولم نوفق فيها .



واختتم " أيمن نور" لم يكن هناك نصيب في شراء الفيلا ولكن عند عودة ابنك اريدك ان تبلغني رقم الحساب الذي سأقوم بتحويل أموال المقدمات عليه .