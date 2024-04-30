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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

طريقة عمل الحواوشى المصري.. أكلة لذيذة للكبار والصغار

الحواوشي
الحواوشي

 طريقة عمل الحواوشي المصري، وهي واحدة من الوجبات الشهية والمحبوبة في مصر. هنا الخطوات لتحضيرها، للشيف منى بهاء .

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المكونات لطريقة عمل الحواوشي المصري

500 جرام لحم مفروم (عجل أو بقر)
1 بصلة متوسطة الحجم، مفرومة
2 فصوص ثوم مهروسة
1/4 كوب بقدونس مفروم
1/4 كوب كزبرة مفرومة
1 ملعقة صغيرة بهارات مشكلة (مثل بهارات الكباب)
1/2 ملعقة صغيرة كمون
1/2 ملعقة صغيرة فلفل أحمر مطحون
ملح وفلفل أسود حسب الذوق
عيدان خشبية للشواء
خبز بيتا أو خبز عربي للتقديم
صلصة الثوم (اختياري)
صلصة الطحينة (اختياري)
شرائح الطماطم والخس للتقديم


طريقة عمل الحواوشي المصري

في وعاء كبير، قم بخلط اللحم المفروم، البصل المفروم، الثوم المهروس، البقدونس، الكزبرة، البهارات المشكلة، الكمون، الفلفل الأحمر المطحون، الملح، والفلفل الأسود. قم بالتأكد من خلط المكونات جيدًا حتى تتداخل معًا.

شكل الخليط إلى أعواد طويلة باستخدام عيدان خشبية للشواء. يمكنك تشكيل اللحم حول العيدان بطريقة متساوية ومحكمة.

سخن الشواية أو الشواية الكهربائية على نار متوسطة عالية. ضع أعواد الحواوشي على الشواية واشوِها حتى تنضج وتتحمر من الجميع الجوانب. قد يستغرق ذلك حوالي 10-15 دقيقة تقريبًا، حسب سماكة اللحم المفروم.

قم بتسخين الخبز في الفرن أو على الشواية ليكون دافئًا ورطبًا.

قم بتقديم الحواوشي المشوية مع خبز البيتا أو الخبز العربي، ويمكنك إضافة شرائح الطماطم والخس للتزيين. يمكنك أيضًا تقديم صلصة الثوم أو صلصة الطحينة إلى جانبها كصلصة اختيارية.

يمكنك الاستمتاع بالحواوشي المصري اللذيذة كوجبة رئيسية أو طبق جانبي. يعتبر الطهي على الشواية هو الأكثر شيوعًا، ولكن يمكنك أيتم أيضًا طهي الحواوشي في مقلاة مع قليل من الزيت إذا لم يتوفر لديك شواية.

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