كوافيرة لمدة 20 سنة حتى الوصول لمديرة إقليمية بأمازون.. شيرين بدر تكشف التفاصيل

أكدت شيرين بدر مديرة اقليمية بأمازون العالمية، أنه كان لدي حب لمجال التسويق، مشيرة إلى نه كنت أعمل في محل "كوافيرة" مع والدتي خاصة أن والدتي كانت تعمل كوافيرة في السعودية للعائلة المالكة في فترة الثمانينيات.

وقالت شيرين بدر، خلال لقاء لها لبرنامج "كلمة أخيرة"، عبر فضائية "أون"، أنه عملت على مدار 20 سنة من عام 1996 حتى عام 2016، ولكن بعد ذلك اتجهت لمجال التسويق وعملت على الإجتهاد فيه، حتى جائتني منحة من وزارة الإتصالات، واستفدت منها .

وتابعت مديرة اقليمية بامازون العالمية، أنه تمكنت من الوصول لشركة "أمازون" في دبي عن طريق مدير لي كنت أعمل معه في أحد الشركات، مؤكدا انه بدأت في العمل في أمازون منذ عام 2017.