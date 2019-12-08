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رياضة

خليجي 24| مدرب البحرين: نجوم المنتخب جعلوني أبكي كالطفل

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 10:47 م
صدى البلد
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عمر سلامة
وجّه البرتغالي هيليو سوزا، المدير الفني لمنتخب البحرين، المديح والثناء إلى لاعبي فريقه، بعد التتويج بلقب كأس الخليج 24، والتي استضافتها الدوحة القطرية.

وتوج منتخب البحرين، لأول مرة في تاريخه ببطولة كأس الخليج، وذلك بعد فوزه في نهائي النسخة الرابعة والعشرين على السعودية، بهدف مقابل لا شيء.

وقال سوزا في تصريحات صحفية بعد المباراة: "امتلكت رجالا في الملعب طوال البطولة.. فمهما كنت أقوم بالمداورة بينهم، كنت أجد قتالا وروحا عالية".

وكشف المدرب البرتغالي، عن أنه عندما شاهد فرحة نجوم منتخب البحرين والجماهير، لم يتمالك نفسه، وقام بالبكاء كالطفل.

وشدد سوزا، على أن التتويج بلقب كأس الخليج 24، سيكون أكبر حافز لتحقيق الإنجازات خلال المرحلة القادمة، وفي مقدمتها التأهل إلى مونديال 2022.
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