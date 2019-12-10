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محافظات

مكون من 11 طابقا.. محافظ الإسكندرية يتابع أعمال إزالة عقار مخالف بالمنشية

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 02:09 ص
محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يتابع أعمال زالة
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أ ش أ
تابع محافظ الإسكندرية محمد الشريف، أعمال تنفيذ قرار الإزالة ﻷحد العقارات بمنطقة المنشية التابعة لحي الجمرك، والمكون من 11 طابقا، مشددا على رئيس الحي، الاستعانة بمقاولين إضافيين والانتهاء من إزالة الأدوار المخالفة وكافة الأعمدة والأسقف خلال 48 ساعة.

وأكد محافظ الإسكندرية أنه لن يسمح بأي تجاوز أو تهاون، مكلفا رئيس الحي بتحرير غرامات فورية كبيرة على كافة المخالفين ، وتعليق لافتة كبيرة على العقار المخالف لتحذير أي شخص من التعامل مع العقار.

وفي نفس السياق، قال محافظ الإسكندرية إنه لن يسمح بترك منطقة محطة مصر، التي تعد من أهم مناطق الإسكندرية، دون تنظيم، وإعادتها للمظهر الحضاري اللائق بها.

جاء ذلك خلال حملة مكبرة على موقف الخديوي بمحطة مصر التابع لحي وسط ، لإزالة كافة الإشغالات والباعة الجائلين بالموقف.

وشدد محافظ الإسكندرية على كافة المسئولين بضرورة الانتهاء من إزالة كافة الإشغالات داخل الموقف، من عربات للباعة الجائلين ومخلفاتهم وأكشاك غير قانونية، وعمل حملة نظافة شاملة لإزالة المخلفات الموجودة، تمهيدا لرفع كفاءته واستغلاله وإعادة تأهيله.

وكلف محافظ الإسكندرية، رئيس حي وسط بإعداد المقترح الأمثل لتطوير واستغلال موقف محطة مصر، وتقديمه خلال 24 ساعة ، للاستفادة منه، بما يحقق السيولة المرورية اللازمة بالمنطقة ، وإيجاد مكان مناسب للباعة الجائلين.

وأكد محافظ الإسكندرية أنه يعمل على حل جميع مشكلات المنطقة والحفاظ على حقوق الجميع دون إحداث ضرر لأي مواطن أو جهة.
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