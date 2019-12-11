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فن

شاهد.. ماذا قالت رغدة عن هنا الزاهد فى أحدث ظهور لها

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 01:08 م
صدى البلد
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شروق حمدى
نشرت الفنانة هنا الزاهد، من خلال خاصية STORY بحسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" فيديو جديد للفنانة "رغدة" .

وقالت الفنانة رغدة من خلال الفيديو: " هنا الزاهد أكثر فنانة فى الجيل الحالى تشبهنى فى الشكل و بشوف نفسى فيها ".

وتابعت رغدة " لذيذة جدا وبحبها ".

وعلقت هنا الزاهد على الفيديو: " ده شرف كبير ليا , بموت فيها " .

يذكر أن آخر مشاركات هنا الزاهد الدرامية مسلسل " الواد سيد الشحات " الذى تم عرضه فى السباق الرمضانى 2019 .

و المسلسل من بطولة الفنان احمد فهمى , هنا الزاهد بالاضافة الى محمد عبدالرحمن توتا و عدد كبير من الفنانين .
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