شاهد.. ماذا قالت رغدة عن هنا الزاهد فى أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة هنا الزاهد، من خلال خاصية STORY بحسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" فيديو جديد للفنانة "رغدة" .
وقالت الفنانة رغدة من خلال الفيديو: " هنا الزاهد أكثر فنانة فى الجيل الحالى تشبهنى فى الشكل و بشوف نفسى فيها ".
وتابعت رغدة " لذيذة جدا وبحبها ".
وعلقت هنا الزاهد على الفيديو: " ده شرف كبير ليا , بموت فيها " .
يذكر أن آخر مشاركات هنا الزاهد الدرامية مسلسل " الواد سيد الشحات " الذى تم عرضه فى السباق الرمضانى 2019 .
و المسلسل من بطولة الفنان احمد فهمى , هنا الزاهد بالاضافة الى محمد عبدالرحمن توتا و عدد كبير من الفنانين .
وقالت الفنانة رغدة من خلال الفيديو: " هنا الزاهد أكثر فنانة فى الجيل الحالى تشبهنى فى الشكل و بشوف نفسى فيها ".
وتابعت رغدة " لذيذة جدا وبحبها ".
وعلقت هنا الزاهد على الفيديو: " ده شرف كبير ليا , بموت فيها " .
يذكر أن آخر مشاركات هنا الزاهد الدرامية مسلسل " الواد سيد الشحات " الذى تم عرضه فى السباق الرمضانى 2019 .
و المسلسل من بطولة الفنان احمد فهمى , هنا الزاهد بالاضافة الى محمد عبدالرحمن توتا و عدد كبير من الفنانين .