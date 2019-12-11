مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة

أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية تعاملاتها اليوم على ارتفاع متواضع بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة مستقرة.



وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 28.69 نقطة بما يعادل 0.1 بالمئة ليصل إلى 27910.41 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 9.05 نقطة أو 0.29 بالمئة مسجلًا 3141.57 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 37.87 نقطة أو 0.44 بالمئة إلى 8654.05 نقطة.



كما أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس " فوتسي 100" تعاملاته اليوم على ارتفاع طفيف.



وسجل المؤشر الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية مكاسب بنسبة 0.03 في المئة، ما يعادل 2.49 نقطة، ليصل عند مستوى 7216.25 نقطة.