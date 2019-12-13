تريند الفن | أحدث ظهور لـ شمس البارودي | قصة مسجد هيثم أحمد زكي | فيديو جديد لـ منى فاروق

نشر قسم الفن بـ"صدى البلد" خلال الساعات الماضية، مجموعة كبيرة من الأخبار، حققت بعضها قراءات عالية، وحصدت اهتمام آلاف القرّاء، من أبرزها:
ظهور جديد لـ شمس البارودي برفقة زوجها الفنان حسن يوسف وأفراد عائلتها
تدوال عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعى فيس بوك ، صورة جديدة للفنانة المعتزلة شمس البارودي، رفقة زوجها الفنان حسن يوسف.
قصة مسجد هيثم أحمد زكي | نجل محمود عبد العزيز يصلي فيه | وناهد السباعي تهاجم الصحفيين
منذ اللحظة الأولى لوفاة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، التي هزت الوسط الفني، ودشنت العديد من المشاريع الخيرية كصدقة جارية على روح الفنان الشاب، كان أحدثها بناء مسجد على روحه.
فيديو جديد لـ منى فاروق يثير الجدل على السوشيال ميديا
نشرت الممثلة منى فاروق، مقطع فيديو قصير لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيه تتنزه داخل أحد فنادق الإمارات، وتدعو متابعيها للتنزه داخل هذا المكان.
بعد إصابتها بورم في أعصاب الوجه | نيللي كريم تعيش ورطة جديدة
تتعرض الفنانة نيللي كريم إلى ورطة جديدة بسبب اعتذار مخرج مسلسلها"النصابين" عن إكماله والعمل فيه، والذى كان من المقرر ان يعرض في رمضان المقبل.
ظهور جديد لـ شمس البارودي برفقة زوجها الفنان حسن يوسف وأفراد عائلتها
تدوال عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعى فيس بوك ، صورة جديدة للفنانة المعتزلة شمس البارودي، رفقة زوجها الفنان حسن يوسف.
قصة مسجد هيثم أحمد زكي | نجل محمود عبد العزيز يصلي فيه | وناهد السباعي تهاجم الصحفيين
منذ اللحظة الأولى لوفاة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، التي هزت الوسط الفني، ودشنت العديد من المشاريع الخيرية كصدقة جارية على روح الفنان الشاب، كان أحدثها بناء مسجد على روحه.
فيديو جديد لـ منى فاروق يثير الجدل على السوشيال ميديا
نشرت الممثلة منى فاروق، مقطع فيديو قصير لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيه تتنزه داخل أحد فنادق الإمارات، وتدعو متابعيها للتنزه داخل هذا المكان.
بعد إصابتها بورم في أعصاب الوجه | نيللي كريم تعيش ورطة جديدة
تتعرض الفنانة نيللي كريم إلى ورطة جديدة بسبب اعتذار مخرج مسلسلها"النصابين" عن إكماله والعمل فيه، والذى كان من المقرر ان يعرض في رمضان المقبل.