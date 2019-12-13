بعد إصابتها بورم في أعصاب الوجه | نيللي كريم تعيش ورطة جديدة

تتعرض الفنانة نيللي كريم إلى ورطة جديدة بسبب اعتذار مخرج مسلسلها"النصابين" عن إكماله والعمل فيه، والذى كان من المقرر ان يعرض في رمضان المقبل.



وقال المخرج أحمد مدحت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"فيه بعض الشغلانات كده بتبقي معقربة من البداية، ربنا ما بيبقاش رايد إنك تكمل فيها، أول من أمس إعتذرت عن إخراج مسلسل ( النصابين ) - إسم مؤقت - فكرتي و معالجتي و بطولة نيللي كريم و آسر ياسين و إنتاج العدل جروب رمضان ٢٠٢٠م .



وأوضح أحمد مدحت قائلا : لا توجد مشاكل مع أحد و ربنا يوفق الجميع .



وكانت احدث أعمال الفنانة نيللي كريم في الدراما مسلسل "اختفاء" مع الفنان هشام سليم.



وأعلنت نيللي كريم منذ أيام قليلة عن تعرضها للإصابة بمرض في وجهها واتضح أنه ورم في أعصاب الوجه.