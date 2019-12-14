سعر العملات العربية اليوم السبت 14-12-2019

استقرت أسعار العملات العربية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم، السبت 14-12-2019، وفقا لآخر التحديثات الواردة عبر الموقع الرسمى للبنك الأهلى المصرى.



وسجل الريـال السعودي اليوم، السبت، نحو 4.27 جنيه للشراء و4.31 جنيه للبيع.



سجل الدينار الكويتي، اليوم، السبت، نحو 52.74 جنيه للشراء و53.35 جنيه للبيع.



بينما سجل الدرهم الإماراتي، اليوم، السبت، نحو 4.37 جنيه للشراء و4.40 جنيه للبيع.



وسجل سعر الريـال العماني، اليوم، السبت، نحو 41.54 جنيه للشراء و42 جنيه للبيع.



ويتحدد سعر صرف العملات العربية والدولار في البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، التي بدأت مع تحرير سعر الصرف منذ ثلاث سنوات.