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اقتصاد

تحليل| كيف تراجع معدل التضخم الشهري خلال نوفمبر 2019.. تفاصيل

السبت 14/ديسمبر/2019 - 12:38 م
تراجع معدل التضخم
تراجع معدل التضخم
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آية الجارحي
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 104.6 نقطة شهر نوفمبر، مسجلا تراجعا بنسبة 0.5% عن شهر أكتــوبر 2019.

وترجع أسباب هذا الانخفاض إلى انخفاض الخضراوات بنسبة 4.3%، حيث انخفضت الطماطم بنسبة 16.7%، والخيار بنسبة 11.4%، والفاصوليا بنسبة 39.6%، وفقا للبيانات الإحصائية الصادرة عن الجهاز.

وانخفضت أسعار الفاكهة بنسبة 3.5%، بسبـب انخفاض أسعـــار البرتقال بنسبة 8.1%، مجموعة الموز بنسبة 7.4%.

كما انخفضت أسعار الأسماك بنسبة 1.8% بسبـب انخفاض أسعـــار الأسماك الطازجة بنسبة 2.1%، والأسماك المجمدة بنسبة 1.7%، وانخفضت أسعار اللحوم بنسبة 1.7%، بسبـب انخفاض أسعـــار اللحوم الطازجة بنسبة 3.7%.

كما تراجعت أسعار المنتجات الغذائية الأخرى بنسبة 1.7%، بسبـب انخفاض أسعـــار التوابل والبهارات بنسبة 2.8%.

وانخفضت أسعار الحبوب والخبز بنسبة 1.3%، بسبب انخفاض أسعـار مجموعة الأرز بنسبة 2.5% مجموعة القمح بنسبة -3.6%.

وتراجعت أسعار الخدمات الثقافة والترفية بنسبة 2.1%، وأسعار النقل والمواصلات بنسبة 0.4%، هذا على الرغم من ارتفاع أسعار قسم الملابس وأغطية القدم بنسبة 1.3%.
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