تحليل| كيف تراجع معدل التضخم الشهري خلال نوفمبر 2019.. تفاصيل

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 104.6 نقطة شهر نوفمبر، مسجلا تراجعا بنسبة 0.5% عن شهر أكتــوبر 2019.



وترجع أسباب هذا الانخفاض إلى انخفاض الخضراوات بنسبة 4.3%، حيث انخفضت الطماطم بنسبة 16.7%، والخيار بنسبة 11.4%، والفاصوليا بنسبة 39.6%، وفقا للبيانات الإحصائية الصادرة عن الجهاز.



وانخفضت أسعار الفاكهة بنسبة 3.5%، بسبـب انخفاض أسعـــار البرتقال بنسبة 8.1%، مجموعة الموز بنسبة 7.4%.



كما انخفضت أسعار الأسماك بنسبة 1.8% بسبـب انخفاض أسعـــار الأسماك الطازجة بنسبة 2.1%، والأسماك المجمدة بنسبة 1.7%، وانخفضت أسعار اللحوم بنسبة 1.7%، بسبـب انخفاض أسعـــار اللحوم الطازجة بنسبة 3.7%.



كما تراجعت أسعار المنتجات الغذائية الأخرى بنسبة 1.7%، بسبـب انخفاض أسعـــار التوابل والبهارات بنسبة 2.8%.



وانخفضت أسعار الحبوب والخبز بنسبة 1.3%، بسبب انخفاض أسعـار مجموعة الأرز بنسبة 2.5% مجموعة القمح بنسبة -3.6%.



وتراجعت أسعار الخدمات الثقافة والترفية بنسبة 2.1%، وأسعار النقل والمواصلات بنسبة 0.4%، هذا على الرغم من ارتفاع أسعار قسم الملابس وأغطية القدم بنسبة 1.3%.

