بدء حجز شقق الإسكان 3 غرف وصالة في بورسعيد ودمياط.. الأحد

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن فتح باب الحجز لعدد محدود من الوحدات السكنية (3 غرف وصالة) بنظام التمليك بالمحور الاستثمارى، بعد غدٍ الأحد 15/12/2019، وحتى يوم الأربعاء 15/1/2020، تُنفذ خلال 36 شهرًا، بمحافظتى بورسعيد ودمياط.



وأوضحت الوزارة، أن تلك الوحدات تطرح ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فى محافظة بورسعيد، بمنطقة بورفؤاد "شرق كلية التربية الرياضية"، بمساحات تصل إلى (110 – 112 – 116 م2).



وقالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري: يتم شراء كراسة الشروط بداية من تاریخ 15/12/2019، وحتى نهاية وقت الحجز، وذلك من خلال مكاتب البريد المُميكنة بمحافظتى بورسعيد ودمياط، بالإضافة إلى المكاتب الرئيسية بالقاهرة الكبرى والإسكندرية، ويتم التسجيل والحجز من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق (https://cservices.shmff.gov.eg/reservations)، ويجب أن يكون المُتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية.



وأضافت الرئيس التنفيذي للصندوق، أن تخصيص رقم الوحدة ورقم العمارة يكون عن طريق قرعة إليكترونية عشوائية خلال 15 يومًا من تاريخ إغلاق التسجيل على الموقع الإليكتروني، وذلك بناءً على ما سيقوم المواطن باختياره بموقع الحجز الإليكترونى، بحيث تكون الأولوية فى التخصيص للحاجزين من أبناء المحافظة أو العاملين بها، ويجوز التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية بالمشروع لنفس الشخص أو باسم الزوجة أو الأولاد القصر، بشرط شراء كراسة شروط الحجز، وسداد مبلغ مُقدم جدية الحجز، ومبلغ مصاريف التسجيل لكل وحدة سكنية بشكل مُنفرد، لتكون مساوية لعدد الوحدات المُراد حجزها بإيصالات منفصلة لكل وحدة سكنية على حدة.



وأشارت مى عبدالحميد، إلى أن أسعار الوحدات السكنية السابق ذكرها، وفقًا للمساحات وتمييز الدور (أرضى / مُتكرر / أخير) وطبقًا لنوعية الوحدات المطلوبة، قابلة للزيادة فى حدود 10 %، وذلك بخلاف 5 % من إجمالي ثمن بيع الوحدة كمبلغ للصيانة، ويتم سداد مبلغ مقدم جدية حجز السابق ذكره، بالإضافة إلى سداد مبلغ 300 جنيه مصاريف تسجيل (لا تُرد ولا تُسترد)، وذلك لصالح صندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقارى، على الحساب المُبين بكراسة الشروط فى أى مكتب بريد مُميكن.



وأوضحت الرئيس التنفيذي للصندوق، أنه يتم سداد باقي إجمالي ثمن الوحدة طبقًا لأحد البديلين، البديل الأول، بالتقسيط على 3 سنوات بعدد (12) دفعة ربع سنوية متساوية بدون احتساب فائدة، والبديل الثانى، بالتقسيط على 5 سنوات بعدد (20) دفعة ربع سنوية مقسمة إلى (12 دفعة ربع سنوية متساوية بدون احتساب فائدة – 8 دفعات ربع سنوية متساوية بفائدة تُعادل سعر الائتمان والخصم المُعلن بالبنك المركزي)، مشيرة إلى أن المُستندات المطلوبة للحجز، تشمل (إيصال شراء كراسة شروط الحجز – إيصال سداد مقدم الحجز – إيصال سداد مصاريف التسجيل – صورة من بطاقة الرقم القومي سارية – إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالى "كهرباء – غاز – مياه").



وأكد عبدالله رشدى، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، سريان جميع أحكام قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018، وقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وكذلك جميع الإجراءات والشروط والضوابط المُعلن عنها بكراسة شروط الحجز بالإعلان، واعتبارهم جزءًا لا يتجزأ من شروط الحصول على وحدة سكنية بالمشروع.