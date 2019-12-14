أحمد السقا ومحمد هنيدى أبرزهم.. نجوم يعلنون عن المشاركة فى البس البندانة بالرياض | فيديو

أعلن عدد من النجوم المشاركة فى حفل الميدل بيست والذي أطلقه المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه فى المملكة العربية السعودية وهو ما أعلن عنه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.
ونشر تركي آل الشيخ مجموعة من الفيديو لنجوم مصريين أعلنوا مشاركتهم فى الحفل الذى من المقرر أن يقام 21 ديسمبر الحالى فى الرياض وهو حفل أطلق عليه "البس البندانة".
ومن بين النجوم الذين أعلنوا عن مشاركتهم حتى الان كل من أحمد السقا ومحمد حماقى ومحمد هنيدى وشيكو وأكرم حسنى وعمرو يوسف ودينا الشربينى وهشام ماجد.
ويشمل المهرجان 18 حفلًا عالميًا و28 عرضًا، بما فى ذلك Afrojack وCamelphat وJ Balvin وTiësto، ومن المتوقع أن يحضر هذه الفعاليات 70 ألف شخص.
ومن أبرز الضيوف المنتظر حضورهم ديفيد جيتا، ومارتن جاريكس، وستيف أوكى، بالإضافة إلى 24 من الفنانين السعوديين وغيرهم من الفنانين العالميين والعرب.
ونشر تركي آل الشيخ مجموعة من الفيديو لنجوم مصريين أعلنوا مشاركتهم فى الحفل الذى من المقرر أن يقام 21 ديسمبر الحالى فى الرياض وهو حفل أطلق عليه "البس البندانة".
ومن بين النجوم الذين أعلنوا عن مشاركتهم حتى الان كل من أحمد السقا ومحمد حماقى ومحمد هنيدى وشيكو وأكرم حسنى وعمرو يوسف ودينا الشربينى وهشام ماجد.
ويشمل المهرجان 18 حفلًا عالميًا و28 عرضًا، بما فى ذلك Afrojack وCamelphat وJ Balvin وTiësto، ومن المتوقع أن يحضر هذه الفعاليات 70 ألف شخص.
ومن أبرز الضيوف المنتظر حضورهم ديفيد جيتا، ومارتن جاريكس، وستيف أوكى، بالإضافة إلى 24 من الفنانين السعوديين وغيرهم من الفنانين العالميين والعرب.