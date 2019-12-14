علي السيد: منتدى شباب العالم تجربة فريدة من نوعها.. فيديو

قال الكاتب الصحفي علي السيد، إن منتدى شباب العالم تجربة فريدة من نوعها، ولأول مرة في العالم يتم عقد منتدى يتحدث باسم الشباب ويناقش قضايا الإقليم والعالم برؤى شبابية ونستمع إلى حلول وابتكارات شبابية من الشباب.



وأضاف السيد في حواره مع الإعلامية رشا مجدي في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الشباب هم المستقبل ويتم تناول القضايا الإقليمية والدولية المرتبطة بالمستقبل ومنها قضية التغيرات المناخية والصراعات في البحر المتوسط.



وتابع :" لأول مرة يتم عقد منتدى يناقش أفكار وعقول الشباب في القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية".



وأكمل على السيد:" العالم بأكمله يشارك في هذا المنتدى ويسلط المؤتمر الضوء على الكثير من القضايا التي يهتم بها العالم".



وقال:" منتدى شباب العالم يقدم مصر وتاريخها وحضارتها بشكل جيد وتحظى مدينة شرم الشيخ بترويج غير مسبوق".

