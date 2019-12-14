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شاهد.. تأثر الرئيس السيسي بعد مشاهدته لـ أول قائدة طائرة بدون ذراعين خلال منتدى الشباب

السبت 14/ديسمبر/2019 - 08:16 م
الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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حمزة شعيب
تأثر الرئيس عبدالفتاح السيسى، أثناء مشاهدته متحدية الإعاقة جيسكيا كوكس، وهى تقدم عرضا مؤثرا، من خلال ربط الحذاء بأصابع قدميها، وهو ما تفاعل معه الرئيس السيسى مصقفا للفتاة.

وقالت جيسكيا كوكس، أول طائرة بدون ذراعين على مستوى العالم، كنت أعاني من عيب خلقى ولكني لم أستسلم وتدربت كثيرا على الطيران، ونجحت فى التحدى وأصبحت أول طيارة بدون ذراعين، متغلبة على الإحباط.

وولدت جيسيكا كوكس من دون ذراعين نتيجة لعيب خلقي نادر، ومع ذلك دخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية بكونها أول شخص يقود طائرة من دون ذراعين.

وأصبح منتدى شباب العالم، حدثا سنويا كأحد توصياته فى عام 2017، واحتفى العالم بهذا الحدث الدولى الذى يدعو للسلام والوحدة بين شعوب العالم، وفى إشارة لنجاح مصر للتواصل مع العالم أشادت منظمة اليونسكو بمنتدى شباب العالم المصرى، وشارك ممثلون من منتدى شباب العالم المصرى فى منتدى الشباب الذى أقامته منظمة اليونسكو هذا العام، كما احتفت الصحافة العالمية بالمنتدى.

المؤتمر يقام فى مدينة شرم الشيخ لتوحيد الشباب من كافة أنحاء العالم، حيث أننا نتمنى إلى كوكب جميل ونتمنى لجميع الناس أن يتحدوا ويعيشوا فى سلام، كما أنه يمثل انعكاسا لدبلوماسية السياسة المصرية.

يذكر أن النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم تنطلق يوم السبت المقبل فى مدينة شرم الشيخ تحت رعاية وبمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتستمر إلى يوم 17 ديسمبر الجارى.
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