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التعاون الإسلامى: رؤساء الدول رفعوا شعار لا للإرهاب.. فيديو

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 11:22 ص
الدكتور يوسف بن أحمد
الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين ، الأمين العام لمنظمة التعاون
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شيرين عادل
قال الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إن رؤساء الدول لهم موقف واضح من الإرهاب، حيث رفعوا شعار "لا للإرهاب والتطرف".

وأكد يوسف العثيمين، خلال كلمته بفعاليات جلسة تحديات الراهنة للأمن والسلم ضمن جلسات منتدى شباب العالم 2019، أن هناك وسائل مشروعة لمن يطالبون بحقوقهم فى أى مجتمع بعيدة عن التطرف والإرهاب.

وأوضح يوسف العثيمين، أن من الوسائل المشروعة لشرائح المجتمع فى أى دولة، للإعلان عن مطالبهم: "الصحافة، والبرلمان، والقوانين الوطنية".

وتابع: "منتدى شباب العالم، يقام فى مدينة شرم الشيخ لتوحيد الشباب من جميع أنحاء العالم، حيث إننا ننتمى إلى كوكب جميل ونتمنى لجميع الناس أن يتحدوا ويعيشوا فى سلام، كما أنه يمثل انعكاسا لدبلوماسية السياسة المصرية.

يذكر أن النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم تنطلق يوم السبت المقبل فى مدينة شرم الشيخ تحت رعاية وبمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتستمر إلى يوم 17 ديسمبر الجارى.
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