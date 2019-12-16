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اقتصاد

مشاركة نسائية من نقابة البترول في فعاليات منتدى شباب العالم

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 07:00 ص
عايدة محي الدين رفقة
عايدة محي الدين رفقة وزير البترول
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مايكل عياد
شاركت عايدة محي الدين، نائب رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول لشؤون المرأة، في فعاليات منتدى شباب العالم الثالث، وأوضحت أن منتدى شباب العالم، يمثل منصة نبعث من خلالها للعالم برسالة محبة وسلام، رسالة اعتزاز قائمة على الحوار البناء، نؤكد فيه إرادتنا وعزمنا نحو التوجه لمستقبل أفضل.

وأضافت "محي الدين" أن كلمات المتحدثين في منتدى الشباب اتسمت بالصراحة والمصداقية وقد ظهر ذلك جليا في تعليق أمين عام جامعة الدول العربية واعتراضه على مقولة ثورات الربيع العربى والتى تسببت فى دمار ليبيا وخراب العراق وهجرة السوريين وانتشار الأمراض فى اليمن.

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وأشارت إلى أن ذلك ظهر أيضا فى روايات عدد من الشباب الذين جاءوا من بقاع الأرض المختلفة لعرض ملخص لرحلات حياتهم وكيف استطاعوا بالصبر والعمل والجهد تغيير واقعهم، وكل ذلك يتفق مع رؤية رئيس الجمهورية راعي المنتدى والذي تتسم أحاديثه دائما وابدا بالصراحة والوضوح والمصداقية.

وأكدت نائب رئيس نقابة البترول أن اختيار القيادة السياسية للشباب لتولي حدث عالمي مثل منتدى شباب العالم هو رسالة لكل العالم بأن مصر تستطيع بقوة شبابها ومن منطلق إيمانها بتمكين الشباب أن تخطو خطوات جادة نحو التنمية سواء اقتصادية أو سياسية، من خلال منصة تجمع بين كثير من التيارات السياسية المختلفة مع اختلاف ايديولوجيتها وإتاحة المناخ العام لهم للإبداع السياسي.
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