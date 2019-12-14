البترول تعلن وظائف جديدة بشركة التعاون.. تعرف على التخصص المطلوب

أعلنت شركة التعاون للبترول، حاجات لشغل وظائف جديدة في الفترة المقبلة، على أن التخصص المطلوب هو سائقين سيارات، وذلك للعمل في ثلاث مناطق مختلفة، هي المنطقة المركزية وتشمل القاهرة والجيزة والقليوبية، ومنطقة وجه بحري، ومناطق وجه قبلي وتشمل أسيوط والفيوم وبني سويف وقنا وسوهاج.



وتبدأ الشركة التي أعلنت الوظائف في منشور داخلي بها في استقبال الطلبات بدءا من الغد 15 ديسمبر 2019 وحتى 19 ديسمبر بمقر الإدارة العامة للنقل بالشركة الكائنة في مسطرد، على أن تحتاج الوظائف للتالي:



- رخصة قيادة مهنة درجة أولى

- شهادة الميلاد أو مستخرج منها

- ما يفيد موقف الخدمة العسكرية

- شهادة خبرة من المرور

- صورة من شهادة البيانات التأمينية

- البطاقة الشخصية سارية

- نسخة من شهادة القيادة الآمنة إن وجدت

- ألا يزيد سن المتقدم عن 35 عام بنهاية ديسمبر الجاري

- إجتيار الإختبار الفني والسمات الشخصية

- إجتياز المتقدم للكشف الطبي، على أن يتحمل المتقدم تكاليفه

- صورة المؤهل الدراسي (محو أمية/ إبتدائي/ إعدادي)

- أن يكون المتقدمين ذكور من المحافظات المذكور أعلاه