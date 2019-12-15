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رياضة

تعليق ياسر الكنانى بعد تعادل الألومنيوم مع شبان قنا

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 11:58 م
فريق الألومنيوم
فريق الألومنيوم
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كتب: رباب الهوارى
تحدث ياسر الكنانى المدير الفني لفريق الألومنيوم عن تعادل الفريق سلبيا مع شبان قنا بالجولة التاسعة بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .

أوضح الكنانى أنه كان يسعي للفوز بالثلاث نقاط ولكن نقطة جيدة من خصم عنيد وقوى مثل فريق شبان قنا علي أرضه ووسطه جمهوره .

وأكد الكنانى علي غلق صفحة الجولة التاسعة والتركيز في المواجهة القادمة أمام فريق ديروط في الجولة العاشرة بدورى القسم الثانى .

يذكر أن التعادل السلبي كانت نتيجة اللقاء بين الألومنيوم وشبان قنا بديربي محافظة قنا ،وبهذه النتيجة يصل فريق شبان قنا للنقطة ١٧ محتلا المركز الثالث، بينما فريق الألومنيوم يحتل المركز الرابع برصيد ١٦ نقطة .
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