"المحامين" توضح سبب شطب الأعضاء بعد التعديلات الجديدة

أكد صلاح صالح، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، ومقرر لجنة تنقية العضوية، استمرار عملية تنقية جداول النقابة، موضحًا أن المحامين المقيدين بالجدول العام والذين مر على قيدهم أقل من عامين قبل الموافقة النهائية على تعديلات قانون المحاماة، حصلوا على مهلة 6 أشهر لتقديم أوراقهم والانتقال إلى الجدول الابتدائي.



أضاف صالح أن المحامين الذين مر على قيدهم بالجدول العام 4 أعوام عند صدور قانون المحاماة تم شطبهم بشكل تلقائى أثناء عملية التنقية.



وأشار صالح إلى أن اللجنة لا تزال تعمل على فحص ملفات من جددوا كارنيه النقابة للعام الحالي والعامين الماضيين، حيث يتم الكشف عليهم تأمينات، وأحكام.



كان سامح عاشور نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، أكد مؤخرًا أن أعمال تنقية جداول النقابة مستمرة، ولن يتم التغاضي عن اي أحد جدد اشتراك النقابة بأوراق مزورة، وسيتم محاسبة من ساعدهم علي ذلك من داخل النقابة.



وشدد نقيب المحامين، على أن جداول النقابة تعبر عن المحامين المشتغلين بنسبة 90 %، ويتم مراجعة كافة الأوراق، ولن يترك شخص قدم ورقة مزورة للقيد بالنقابة، متابعا: “أمامنا عام لضبط الأمر بشكل كامل، كما سنتجه للتنقية الكيفية التي من بينها استبعاد المحامين الصادر ضدهم أحكام جنائية، ومحاسبة المنحرفين مهنيا، فنحن يجب أن نقوّم أنفسنا ولا نترك المخطئ.