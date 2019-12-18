دراسة: الشاي الأخضر يكافح السُل

ذكرت دراسة أن فريقا من العلماء الدوليين بقيادة جامعة "نانيانج للتكنولوجيا" في سنغافورة اكتشف، أن أحد مضادات الأكسدة الموجودة في نبات الشاي الأخضر، يمكن أن يصبح مفتاحا لمعالجة مرض السُل في يوم من الأيام.





فمن خلال التحقيقات المختبرية، اكتشف الفريق بقيادة البروفيسور جيرهارد جروبر فى جامعة "سنغافورة"، كيف يمكن للمركب البارز، المعروف باسم (epigallocatechin gallate (EGCG المتواجد فى الشاى الأخضر، أن يمنع نمو سلالة بكتيرية مسببة للسل.





يقوم مركب( EGCG) بذلك عن طريق الارتباط بإنزيم يوفر طاقة بيولوجية للنشاط الخلوي.. ينتج عن هذه العملية تراجع في كمية الطاقة التي تمتلكها البكتيريا لعملياتها الخلوية الحيوية للنمو والاستقرار، مثل تكوين جدار الخلية.



