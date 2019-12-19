شرم الشيخ إنجيليزي.. السياحة البريطانية تعود لمدينة السلام لأول مرة منذ 4 سنوات

نقطة حول تشهدها السياحة فى شرم الشيخ اليوم الخميس لاستقبال أولى رحلات الطيران الانجليزى القادمة من بريطانيا وعلى متنها 168 راكبًا عقب سنوات من التوقف بدأت تحديدا فى نوفمبر 2015 دون سابق إنذار أو مبرر يتعلق بالسياحة الانجليزية فى مصر ليعود السائح الانجليزى لمقصدهم الأهم مرة أخرى بعد التأكد من قوة الأمن والأمان التى تتمتع بها مطاراتنا.



4 سنوات صمتت فيها محركات الطيران والاعلام البريطانى عن شرم الشيخ ليتدنى المؤشر السياحى فيها من السوق الانجليزى من 906 آلاف سائح نصيب شرم الشيخ منها قرابة 600 ألف سائح بريطانى ليتدنى الى 415000 سائح في عام 2018 نتيجة حظر الطيران.



تحركات قوية سبقت قرار الحكومة البريطانية الصادر فى أكتوبر الماضى باستئناف حركة الطيران مرة أخرى لشرم الشيخ من الجانب المصرى أبرزها الارتقاء بالمنظومة الأمنية فى المطارات والحملات الترويجية بالاضافة الى ضغوط بعض محبى مصر من السياسيين والبرلمانيين الانجليزى الذين نادوا بعودة الرحلات مرة أخرى وتحدث المنظمات الدولية بإيجابية عن السياحة والسفر فى مصر جميعها جهود ومواقف لن ينكرها التاريخ.



وصرح السفير البريطاني في مصر السير جيفري آدامز قائلا: "يأتي هذا الإعلان بعد تعاون وثيق بين خبراء أمن الطيران في المملكة المتحدة ومصر. سوف نعمل عن كثب مع شركات الطيران التي ترغب في استئناف الرحلات الجوية".



وأكد جيفري، أن قوة الأمن والأمان اللذين تشهدهما مصر، هي سر عودة رحلات الطيران إلى شرم الشيخ.



وأضاف أن هناك كثيرا من المنظمات الدولية تحدثت بإيجابية عن السياحة والسفر فى مصر، وتابع: "مبروك لمصر على عودة الطيران إلى شرم الشيخ".



فيما قالت وزيرة السياحة إن هذا القرار يؤكد قناعة السلطات البريطانية بالأمن والأمان الذى تتمتع به مصر، خاصة بعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتعزيز منظومة الأمن على جميع المستويات سواء في المطارات أو المناطق السياحية.



وأكدت أن هذا القرار سوف يكون له مردود إيجابى كبير على زيادة الحركة السياحية الوافدة من السوق البريطانية ليس إلى شرم الشيخ فحسب ولكن إلى المقاصد السياحية المصرية بوجه عام نظرا لما كان يثيره فرض حظر الطيران إلى شرم الشيخ من مخاوف للسائح البريطاني من زيارة المقصد المصرى.



وأضافت أن قرار رفع حظر السفر هو بمثابة رسالة للعالم تؤكد أن مصر آمنة، وأن الحكومة المصرية تضع أمان السائح كأولوية تحرص على تحقيقها بجميع السبل وبما يتماشى مع المعايير الأمنية الدولية التي يتم تطبيقها في أكبر مطارات العالم، مشيرة إلى إشادة الجهات الدولية المتخصصة التي قامت بزيارة المطارات المصرية بالإجراءات الأمنية بهذه المطارات.



وقال عمارى عبدالعظيم رئيس شعبة السياحة والطيران بالغرفة التجارية السابق: إن إبلاغ الحكومة البريطانية شركات الطيران اليوم بأنها لم تعد تنصح بعدم السفر إلى مطار شرم الشيخ سيغير الأرقام السياحية الفترة القادمة لتنتعش .



وأكد عبدالعظيم فى تصريح لـ"صدى البلد " أن قرار الحكومة البريطانية بعودة الطيران إلى شرم الشيخ تأكيدا على الأمن والأمان المقاصد السياحية المصرية باعترافهم لينعكس ذلك على زيادة التدفقات.



وتابع رئيس شعبة السياحة والطيران بالغرفة التجارية السابق ان السياحة المصرية فى طريقها الصحيح نحو الصعود إلى القمة لينعكس ذلك على الاقتصاد إيجابيا.



وأشارت الخبيرة السياحية الدكتورة راندا العدوى إلى ان بعودة السياحة الانجليزية بشكل منتظم تعود شرم الشيخ الى عصرها الذهبى كما كانت سابقا لافتة أن هبوط أول رحلة للطيران الانجليزى ستلفت أنظار وتدعم نظيرتها الروسية الى إتخاذ قرار العودة.



وأوضح الخبيرة السياحية لـ"صدى البلد" أن السائح الانجليزى يعشق شرم الشيخ ويعتبرها المقصد الأهم لقضاء عطلتة متوقعة أن الارقام السياحية القادمة من المملكة البريطانية ستشهد طفرة فى الربع الأول من 2020.