"ثقافة المنوفية" تناقش اللغة العربية بين الفصحى والعالمية

أعد بيت ثقافة البتانون بالتعاون مع مدرسة المشير الجمسي الثانوية محاضرة بعنوان "إشكالية اللغة العربية بين الفصحى والعالمية"، ألقاها عبد الرحمن البيجاوي، وهيثم الشرابي، وتناولا الحديث عن أهمية اللغة العربية، فهي لغة القرآن الكريم، وأن أكثر من ٢٢ دولة من دول العالم تتحدث اللغة العربية، حرصًا من الهيئة العامة لقصور الثقافة على نشر الدور التنويري والتثقيفي دعما لجميع شرائح المجتمع.



كما عقد بيت ثقافة بركة السبع محاضرة بعنوان "لغتنا الجميلة" بمدرسة الشهيد سمير محمد إبراهيم الابتدائية، حاضرها سيد الجلفي - مدرس دراسات اجتماعية، تحدث فيها عن اللغة العربية وأنها لغة القرآن ومميزات اللغة العربية والاسلوبية والصور البلاغية الخاصة بها.



ونظم بيت ثقافة منوف ندوة مكتبية لمناقشة تاريخ اللغة العربية في مصر تأليف أحمد مختار، حاضرتها حنان الطباخ، والتي أشارت فيها إلي قصة اللغة العربية في مصر وعلاقتها باللغة القبطية ووجودها في مصر قبل دخول الإسلام، كما أقام بيت ثقافة الماى ورشة نادى تبسيط العلوم وشرح مكونات الجهاز الهضم بالإنسان.



ونظم بيت ثقافة دنشواي معرض رسوم أطفال عن فصل الشتاء، وتضمن أجمل اللوحات التي عبر فيها الأطفال عن فرحتهم بمظاهر هذا الفصل، كما أعد بيت ثقافة شبرا بخوم ورشة فنية "قص ولصق"، تضمنت أشكال متعددة من ورود وحيوانات وعرائس ولاقت تفاعلا كبيرا من الأطفال.