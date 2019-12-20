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رياضة

شاهد.. أحدث ظهور لـ محمد بركات مع عائلته

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 01:26 م
محمد بركات
محمد بركات
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منار نور
نشر محمد بركات، مدير المنتخب المصرى ولاعب الأهلى السابق، صورة جديدة تجمعه مع عائلته، على حسابه الشخصى بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر محمد بركات في الصورة برفقة زوجته وأولاده الـ3 والتي نالت إعجاب متابعيه.

ودائما يقضى محمد بركات اوقات اجازته مع عائلته الذي يحرص علي نشر صور تجمعه معهم بصمه دائما، مع غلق خاصيه التعليقات علي الصور.

ويعد محمد بركات واحدًا من أبرز نجوم القلعة الحمراء منذ انضمامه للنادي الأهلي في موسم 2004/ 2005، حيث التحق بالجيل الذهبي تحت قيادة البرتغالي مانويل جوزيه.

وسطر ملك الحركات، كما تلقبه الجماهير المصرية، التاريخ داخل جدران النادي الأهلي، وتوج بالدوري مع الفريق الأحمر 7 مرات، وكأس مصر مرتين، وكأس السوبر المصري 6 مرات، ودوري أبطال أفريقيا 5 مرات.
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