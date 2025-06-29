15 مليون جنيه حصيلة البيع بجلسة مزاد اليوم لبضائع جمارك السويس

تنفيذاً للتكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.

أقامت الهيئة العامة للخدمات الحكومية بالتنسيق مع الإدارة المركزية لجمارك السويس برئاسة الدكتور حسام جاد المولى والإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك السويس برئاسة فاتن السيد ، جلسة بيع بالمزاد العلني اليوم الأحد الموافق ٢٩ يونيو ٢٠٢٥ بقاعة نادى الجيزة الرياضى بشارع البحر الأعظم أسفل كوبرى عباس بالجيزة ، لبيع عدد ٦٧ من لوطات البضائع المتنوعة من المهمل والراوكد المخزنة بجمارك السويس.

الحصيلة النهائية

وخلال هذه الجلسة تم البيع النهائى لعدد ٦ لوطات من بضائع جمارك السويس بمبلغ ١٥ مليون و ١٤ ألف و١٠٠ جنيه .



