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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

اللون الأخضر يسيطر على أسواق المال العربية ختام تعاملات الأحد

أسواق المال العربية
أسواق المال العربية
علياء فوزى

أسواق المال العربية مطلع تعاملات الأسبوع

- البورصة المصرية تربح 17مليار جنيه بالختام 

- بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على ارتفاع مؤشرها العام

-مؤشر الأسهم السعودية الرئيس يغلق مرتفعا

سيطر اللون الأخضر على أسواق المال العربية، حيث أنهت البورصات تعاملاتها اليوم الأحد مرتفعة.

وخلال السطور التالية يستعرض موقع “صدى البلد” حركة الأسواق العربية ختام تعاملات اليوم الأحد 29 يونيو 2025، فيما تستأنف أسواق المال الإماراتية حركة تداولاتها غدا الإثنين، بعد إجازتها الأسبوعية، والبورصة العُمانية عطلة اليوم بمناسبة رأس السنة الهجرية.

بورصة مصر 

أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على ارتفاع، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنهاية التعاملات نحو (17) مليار جنيه ليبلغ مستوى (2.356) تريليون جنيه وسط تعاملات كلية بلغت نحو (21.3) مليار جنيه، وبلغت تعاملات سوق الأسهم نحو (6.6) مليارات جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية (إيجي إكس 30) بنسبة (0.62%) ليصل إلى مستوى (33206.76) نقاط.

فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس70) بنسبة (1.02%) ليبلغ (9911.08) نقطة.

وصعد مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا بنحو (0.84%) ليصل إلى (13457.19) نقطة.

مؤشر الأسهم السعودية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، مرتفعًا (134.37) نقطة، ليقفل عند مستوى (11202.64) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (5) مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (250) مليون سهم، سجلت فيها أسهم (218) شركة ارتفاعًا في قيمتها، وأغلقت أسهم (31) شركات على تراجع.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا (195.03) نقطة ليقفل عند مستوى (27248.13) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (39) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من (2.9) مليون سهم.

بورصة قطر 

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته اليوم، مرتفعًا بـ(83.53) نقطة، ما يعادل نسبة (0.78 %)، ليبلغ مستوى (10768.19) نقطة.

وتداول خلال الجلسة (182) مليونًا و(759) ألفًا و537) سهمًا، بقيمة (404) ملايين و(71) ألفا و(865.475) ريالًا، نتيجة تنفيذ (14455) صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم (46) شركة، بينما انخفضت أسهم 4 شركات أخرى، فيما حافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق.

وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول (636) مليارًا و(663) مليونًا و(937.611) ريالًا، مقارنة بـ(631) مليارًا و(42) مليونًا و(158) ألفًا و(568.755) ريالًا في الجلسة السابقة.

 بورصة الكويت

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشرها العام بواقع (145.11) نقطة، ما نسبته 1.75%، ليصل إلى مستوى (8438.48) نقطة.

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.08%ة، ما يعادل (5.98) نقاط، ليبلغ مستوى (7245.13) نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الأول بواقع (190) نقطة، أي بنسبة 2.12% ليبلغ مستوى (9153.22) نقطة.

وفي موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) بواقع (103.39) نقاط، ما نسبته 1.45% ، ليبلغ مستوى (7256.36) نقطة.

مؤشر البحرين العام 

أغلق مؤشر البحرين العام اليوم، على ارتفاع بواقع (16.33) نقطة، ليصل عند مستوى (1,937.33) نقطة، نتيجة ارتفاع مؤشر قطاعات الاتصالات، والسلع الاستهلاكية الكمالية، والمال والصناعات، والمواد الأساسية.

في حين أنهى مؤشر البحرين الإسلامي مرتفعًا بمقدار (15.79) نقطة، عند مستوى (827.79) نقطة.

وبلغت كمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم (3) ملايين و(546) ألفًا و(171) سهمًا، بقيمة إجمالية قدرها (892) ألفًا و(703) دنانير بحرينية، نفذت من خلال (139) صفقة.

 البورصة الأردنية 

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على ارتفاع بنسبة (1.42%)، لتنهي تداولاتها عند مستوى (2753.19) نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة (4.2) ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو (12.6) مليون دينار أردني، نتيجة تنفيذ (3713) صفقة.

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