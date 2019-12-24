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رياضة

الزمالك يخطط لاستعادة انتصاراته في الدوري أمام الإنتاج الحربي

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 09:43 ص
الزمالك
الزمالك
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إسراء أشرف
يحل فريق الزمالك ضيفًا على نظيره الإنتاج الحربي، اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الإنتاج الحربي ضد الزمالك في الدوري المصري..

من المقرر، أن تنطلق صافرة اللقاء في تمام السابعة والنصف مساءً، على استاد السلام، وتُنقل المباراة عبر قناتي أون سبورت، وتايم سبورتس.

ترتيب الفريقين في جدول الدوري المصري

يحتل الزمالك المركز الرابع في ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 14 نقطة، متساويًا في النقاط مع الإنتاج الحربي الذي يتواجد في المركز السادس.

وتُمثل مباراة اليوم، اختبارا هاما لكتيبة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، في ظل بحثهم عن استعادة نغمة الإنتصارات، بعد تفريطهم في 5 نقاط بآخر مباراتين أمام طلائع الجيش ثم سموحة.

وسيكون الفوز بمثابة الحافز المعنوي للأبيض وتحسين موقفه في ترتيب الدوري، وكذلك بروفة قوية للفريق، قبل مباراته أمام زيسكو يونايتد الزامبي، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

في المقابل، يسعى الإنتاج الحربي لتعميق جراح الزمالك، من أجل مواصلة استفاقته وتحقيق الفوز الثالث له على التوالي، بعد تغلبه على طنطا وأسوان بنتيجة 1-0.

وخاض الزمالك 8 جولات هذا الموسم حتى الآن، وتمكن من الفوز في 4 مباريات بينما تعادل مباراتين وخسر مثلهما، في المقابل خاض الإنتاج الحربي 9 مباريات وحقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في مباراتين، فيما تلقى 3 هزائم.
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