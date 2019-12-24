محافظ المنيا: تقييم حالة الأتوبيسات بمشروع النقل الجماعي وهيكلة الإدارة

واصل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جولته الميدانية لمتابعة عدد من المشاريع الخدمية التابعة للمحافظة، حيث تابع المحافظ آلية سير العمل داخل مشروع النقل الجماعي، كما راجع دفاتر الحضور والانصراف الخاص بالعاملين والسائقين للتأكد من مدى التزامهم بنوبتجيات العمل.



رافق المحافظ خلال جولته اللواء مجدي عبد الحميد المشرف العام على المشروعات، حيث كلف المحافظ محمد عبد الرحيم مدير المشروع بإعداد مذكرة تفصيلية بالمشروع وعدد العمالة وعدد السيارات التي تعمل على خطوط السير، موجهًا بعمل تصور شامل لتطوير مشروع النقل الجماعي والنهوض به لتحقيق المزيد من الأرباح للمحافظة والتي تعود بالنفع على المواطنين.



كما وجه المحافظ بتقييم حالة الأتوبيسات من حيث مدى صلاحيتها للعمل وحاجتها للصيانة بالإضافة إلى هيكلة الإدارة وتقدير حاجة المشروع من السائقين والفنيين لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتوفيرها إعلاءً للمصلحة العامة.



أكد المحافظ ضرورة متابعة المشروع بصفة دورية ومراقبة خطوط السير لمنع التلاعب والتحرك في غير خطوط السير، موجهًا بعرض تقارير بصفة مستمرة عن المشروع.

