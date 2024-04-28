محافظ كفر الشيخ يعلن افتتاح الرئيس السيسي لمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، عن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، اليوم الأحد، لمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة كفرالشيخ، وذلك خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى، لمركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء عبدالغفار الديب، السكرتير العام المساعد، واللواء دكتور سامح العزب، مدير الإدارة العامة للمرور بكفر الشيخ، وعدد من وكلاء الوزارات والقيادات التنفيذية، وأعضاء مركز مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، يعد منظومة واحدة تشارك فيها كافة أجهزة الدولة باستخدام جميع الإمكانيات المتاحة ووسائل التواصل الحديثة للتدخل السريع أثناء حدوث الأزمات للمساعدة فى الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وأرواح المواطنين.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن إقامة هذه المراكز بالمحافظات يأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، على غرار دول العالم المتقدمة فى إطار دعم خطط التنمية المستدامة للدولة وتحقيق "رؤية مصر ٢٠٣٠"

وأشار إلى أن ديوان المحافظة شهد تطوراً كبيراً بإضافة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بكفر الشيخ، والذى سيعد نقلة حضارية كبرى للدولة المصرية في التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة واحدة تشارك فيها المحافظة والمراكز والمدن، متصلة بالوزارات والهيئات المعنية، وتضمن جودة التعامل مع الأزمات الطارئة، وسرعة احتوائها بمعايير عالمية.

وأوضح أن الشبكة تدعم جهود الدولة في مجالات التأمين المختلفة فى جميع أنحاء الجمهورية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لصالح الأمن والخدمات على مستوى الدولة.

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