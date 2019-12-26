محافظ الفيوم يتفقد أعمال المبادرة الرئاسية "نور حياة" لمكافحة مسببات العمى

تفقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، أعمال المبادرة الرئاسية "نور حياة" لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار، التى ينظمها صندوق تحيا مصر بالتعاون مع ادارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، وجمعية صلاح الدين الأيوبى لتنمية المجتمع، على مدى يومين بمركز شباب قحافة بمدينة الفيوم.



جاء ذلك بحضور إيمان أحمد زكي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، وحسين رجب منسق مشروعات صندوق تحيا مصر بمحافظة الفيوم، ومحسن ربيع رئيس مجلس إدارة جمعية صلاح الدين الأيوبى، و إمام بركة رئيس مجلس إدارة مركز شباب قحافة.



أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أن المحافظ تفقد أقسام المبادرة المختلفة والتى تشمل كشف نظر كامل، وقياس الضغط والسكر، وغرفة التسجيل، وأماكن انتظار المرضى، لافتًا الى أن المبادرة تستهدف توقيع الكشف الطبى على عدد 1000 حالة من 28 قرية بمختلف مراكز المحافظة خلال يومى الخميس والجمعة 26 و27 ديسمبر الجارى، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الشريكة فى تسجيل الحالات وتوفير وسائل لنقل المواطنين من نقاط التجمع بالقرى التى يقيمون فيها إلى مكان توقيع الكشف الطبى بمركز شباب قحافة ثم إعادتهم مرة أخرى إلى منازلهم، بهدف التيسير عليهم.



وأضاف أن المحافظ استمع الى المواطنين، بشأن الخدمات المقدمة لهم من خلال القافلة متمنيًا للجميع دوام الصحة والعافية، مشيرًا الى أن القافلة تقوم بتوفير الأدوية والنظارات للمستفيدين بشكل مجانى، حيث يتم تسليم النظارات للحالات المستحقة خلال 15 يومًا من توقيع الكشف الطبى، وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات إلى مستشفى 6 أكتوبر العسكرى.



وأشاد محافظ الفيوم بجهود صندوق تحيا مصر فى توفير الرعاية الصحية والعلاجية لغير القادرين ورفع العبء عن كاهلهم، والتنسيق مع الجمعيات الأهلية لتوفير وسيلة انتقال للمترددين على القافلة من محل إقامتهم إلى مقر القافلة بمركز شباب قحافة والعودة مرة أخرى.



الجدير بالذكر أن هذه القافلة تأتى ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "نور حياة" لإجراء الكشف الطبي عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار بين البالغين، والتي تشمل ١٦ محافظة هي السويس والإسماعيلية والشرقية والدقهلية والغربية والقليوبية والمنوفية والفيوم والمنيا وبني سويف والجيزة ودمياط وبورسعيد والبحر الأحمر وكفر الشيخ والاسكندرية، ويتم تحويل الحالات التى تتطلب تدخلًا جراحيًا إلى المستشفيات التابعة لإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة بالسويس وبنى سويف و٦ اكتوبر والمنصورة والمنوفية ودمياط وكفر الشيخ والاسكندرية لإجراء عمليات المياه البيضاء.



وقال تامر عبد الفتاح القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إن الصندوق ينفذ المبادرة الرئاسية نور حياة بالتعاون مع القوات المسلحة متمثلة في إدارة الخدمات الطبية، ووزارة الداخلية، وبالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والصحة ومنظمة الصحة العالمية، والمحافظين على مستوى الجمهورية، فضلًا عن مشاركة عدد من منظمات المجتمع المدني منها الأورمان، وبنك الشفاء، وصناع الخير، والجمعية الشرعية وجمعية رسالة ومؤسسة راعي مصر والهيئة القبطية الانجيلية وجمعية حواء وجمعية تحسين المرأة وجمعية صلاح الدين الأيوبى للتنمية.



وأضاف أن المبادرة تستهدف إجراء المسح الطبى على مليوني مواطن من الفئات الأولى بالرعاية وإجراء 200 ألف عملية مياه بيضاء وتوفير نصف مليون نظارة طبية مجانًا، خلال 3 سنوات فضلًا عن إجراء الكشف الطبى لنحو 5 ملايين تلميذ بالمرحلة الإبتدائية في المدارس الحكومية وتوفير مليون نظارة طبية للتلاميذ المكتشف إصابتهم بضعف الإبصار خلال الكشف الطبى.



ولفت عبد الفتاح الى أن القافلة الواحدة تستقبل على مدار يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع نحو ألف مواطن لإجراء الكشف الطبي وتسليم العلاج والنظارات للحالات المكتشف إصابتها بمسببات ضعف وفقدان الإبصار مجانًا من داخل القافلة، كما قام الصندوق بفتح حساب خاص لاستقبال المساهمات في مبادرة نور حياة رقم 037037- مبادرة نور حياة، ويستقبل كافة الاستفسارات عن المبادرة عبر الخط الساخن 15118.



