نقل شقيقة ديانا هشام إلى المستشفى | ومنشور مؤثر من الفنانة ..شاهد

كشفت الفنانة ديانا هشام عن تعرض شقيقتها لوعكة صحية مفاجئة، أدت إلى نقلها إلى أحد المستشفيات.

ونشرت ديانا هشام صورة وهى بجانب شقيقتها التى ترقد على سرير المستشفى، من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام ، من خلال خاصية الإستوري، وكتبت عليها ، معلقة: “سلامتك يا قلب وحياة ديانا”.

وعلى صعيد أخر، تنتظر ديانا هشام عرض أحدث مسلسلاتها «إنترفيو» خلال الفترة المقبلة عبر منصة Watch It الإلكترونية، ويعد المسلسل أول بطولة مطلقة للفنانة رنا رئيس، ويشارك في بطولته بجانب رنا رئيس، خالد شباط، ميدو عادل، حازم إيهاب، محمد العمروسي، خالد جواد، سارة نور، نور بدر، مونيكا ألفونس، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم الفنانة الكبيرة إسعاد يونس، والمسلسل من تأليف أمينة مصطفى، إخراج أحمد خالد أمين.

وتدور أحداث مسلسل “إنترفيو” في إطار درامي رومانسي حول نادين الذي تقوم بدورها رنا رئيس وتعمل محللة بيانات، إذ تذهب لإجراء مقابلة عمل في إحدى الشركات الكبرى، ثم تنقلب حياتها رأسًا على عقب.



