إطلالة غريبة.. ديانا هشام تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير | شاهد

نشرت الفنانة ديانا هشام، فيديو جديدا لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وتألقت ديانا هشام، مرتديه بنطال أنيق باللون الأسود، ونسقت معه توب بتصميم مختلف باللون الأسود ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت ديانا هشام، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت ديانا هشام، تسريحة مختلفة ومميزة لشعرها البني الطويل لتتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور ديانا هشام