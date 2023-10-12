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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بنطال غريب.. سمر يسري تستعرض رشاقتها | شاهد

سمر يسري
سمر يسري

نشرت الإعلامية سمر يسري، صور جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة ولافته. 

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وارتدت سمر يسري، بنطال جينز باللون الازرق الغامق، ونسقت معه توب أنيق باللون الأسود ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية أعتمدت سمر يسري، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون الفوشيا الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما اختارت سمر يسري، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور سمر يسري

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