فستان أنيق وباروكة.. رانيا يوسف تثير ضجة في أحدث إطلالة

نشرت الفنانة رانيا يوسف، فيديو جديدا لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة أنيقة ولافتة.

وتألقت رانيا يوسف، مرتدية فستانا قصيرا وأنيقا باللون الأبيض والأسود ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت رانيا يوسف، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عينيها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت رانيا يوسف، وضع باروكة قصيرة على شعرها باللون الأسود لتتناسب مع ظهورها المميز واللافت.

وإليكم صور رانيا يوسف..