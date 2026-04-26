الرئيس السيسي يطمئن على ترامب ويشدد على رفض الإرهاب بعد حادث واشنطن

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن الارتياح الكبير لسلامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من عملية إطلاق النار التي وقعت مساء أمس في محيط العشاء السنوي لمراسلي البيت الأبيض.



وقال الرئيس السيسي - في تدوينة له على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- : "تابعتُ باهتمام شديد عملية إطلاق النار التي وقعت مساء أمس في محيط العشاء السنوي لمراسلي البيت الأبيض، والذي حضره الرئيس دونالد ترامب.

وفى هذا السياق، أدين هذا العمل الإجرامي، وأؤكد رفضنا القاطع لكافة أشكال العنف السياسي والإرهاب الذي يمثل تهديدا خطيرا لأمن واستقرار المجتمعات، كما أعرب عن الارتياح الكبير لسلامة الرئيس الأمريكي، متمنيًا له دوام الصحة والعافية، وللولايات المتحدة الصديقة الأمن والاستقرار والازدهار."