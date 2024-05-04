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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة الجيزة : دعم قطاع هضبة الأهرام بمنظومة طلمبات لتحسين ضخ المياه

محافظة الجيزة
محافظة الجيزة

رصدت محافظة الجيزة شكاوي مواطني هضبة الأهرام عبر مواقع التواصل الإجتماعي المتعلقة بضعف منسوب ضخ المياه بعدد من المناطق بالقطاع .


أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة انه تم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لسرعة إنجاز عملية دعم القطاع بمنظومة طلمبات جديدة لتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين خلال اقرب وقت ممكن وذلك لحين دراسة بعض المشروعات الأخري بما يساهم في حل كافة المشكلات المتعلقة بضعف او انقطاعات المياه .


لافتا ان شركة مياه الشرب والصرف الصحي تقوم بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب لدعم المناطق المتأثرة بقطاع هضبة الأهرام باحتياجاتهم خلال فترات ضعف او انقطاع المياه . 


مشيراً الي ان هناك مناطق مرتفعة داخل القطاع بحاجه الى قيام ملاك العقارات بها الى تركيب ماتور مياه داخلي للعقار لتسهيل عملية وصول المياه للوحدة السكنية بصورة جيدة .


واكد المحافظ أن هناك متابعه يومية للشكاوى الواردة من المواطنين والاستجابة لها بتوجيه المعنيين بسرعة حلها .

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