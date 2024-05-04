طريقة عمل حلى التمر بالمكسرات| بأسهل الخطوات

كشفت الشيف منال العالم، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الأنستجرام، عن طريقة عمل حلى التمر بالمكسرات بمذاق لذيذ وبأسهل الخطوات.

مقادير حلى التمر بالمكسرات

2 ملعقة كبيرة سمن او زبدة

2 ملعقة كبيرة سمسم

1 ملعقة صغيرة هيل مطحون

1 ملعقة صغيرة قرفة

1 ملعقة صغيرة زنجبيل

نصف كوب جوز مجروش

نصف كوب فستق حلبي مجروش

نصف كوب جوز هند

500 جرام تمر معجون

ربع كوب طحينة

للتزيين: فستق حلبي ناعم



طريقة تحضير حلى التمر بالمكسرات

1.حضري قطعة من ورق الزبدة. امسحيها بالزيت. أتركيها جانبا

2. في مقلاة واسعة سخني السمن. أضيفي السمسم، الهيل، القرفة، الزنجبيل، الجوز و الفستق، جوز الهند، وقلبي لبضع ثواني لتتصاعد رائحته الزكية

3.أضيفي التمر و الطحينة واستمري بتقليبه على نار هادئة لتندمج المكونات مع بعضها.

4.مباشرة وهو ساخن ضعي التمر على ورق الزبدة، اجعليه على شكل رول

5.أنثري الفستق ودحرجي التمر عليه ليتغطى جيدا.

6.أقفلي الورق جيدا ثم أتركيه في البراد لعدة ساعات ليتماسك تماما

7.باستعمال السكين قطعي الرولات وقدميها

