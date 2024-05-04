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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ريال مدريد يكتسح قادش وينتظر التتويج رسميا بالدوري الإسباني في هذه الحالة

صدى البلد

حقق ريال مدريد فوزا كبيرا على ضيفه قادش، بثلاثية دون رد، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 34 من عمر بطولة الدوري الإسباني، على ملعب سانتياجو برنابيو.

وسجل أهداف ريال مدريد، إبراهيم دياز وجود بيلينجهام وخوسيلو في الدقائق 51 و68 و(90+3).

ويتصدر ريال مدريد، جدول ترتيب الليجا برصيد 87 نقطة، أما قادش فقد تجمد رصيده عند 26 نقطة في المركز 18.

وينتظر ريال مدريد، هدية من برشلونة، الذي سيواجه جيرونا مساء اليوم، حيث أن تعثر الفريق الكتالوني يعني تتويج الميرنجي رسميا باللقب.

وكشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، التشكيل الأساسي لخوض مواجهة قادش، مساء اليوم السبت في معقل الميرنجي "سانتياجو برنابيو"، ضمن الجولة 34 من الليجا.

وشهد التشكيل الظهور الأول للحارس الدولي البلجيكي تيبو كورتوا، والذي تعافى من إصابته في بقطع في الرباط الصليبي، وإصابة أخرى في الركبة، بعد غياب دام ل268 يوما.

 

كما ظهر الشاب التركي أردا جولر في التشكيل الأساسي لأول مرة في معقل الميرنجي "سانتياجو برنابيو".

وقرر أنشيلوتي الاعتماد على العديد من العناصر البديلة مثل جارسيا وسيبايوس ودياز وخوسيلو، لإراحة الأساسيين قبل خوض معركة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد بايرن ميونخ.

وفيما يلي تشكيل الميرنجي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: فران جارسيا، ناتشو، ميليتاو وكارفاخال

الوسط: مودريتش، كامافينجا، سيبايوس وأردا جولر

الهجوم: إبراهيم دياز وخوسيلو

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