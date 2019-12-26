AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بالشعر المجعد.. رضوى الشربيني بإطلالة الفراشة تبهر جمهورها

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 09:43 م
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
نشرت الاعلامية رضوي الشربيني علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام " صورة لها جديدة.

وظهرت رضوي بإطلالة انيقة ببلوزة بأكمام طويلة وكاروهات ابيض واسود او بنقشه تشبه الكاروهات بنفس اللونين، ونسقت علي البلوزة بنطلون باللون الاسود وحزاما لامعا اسود علي خصرها.

واعتمدت رضوي في ماكياجها الذي اعتادت الظهور به على أحمر شفاه باللون الاحمر وحواجب باللون البني مع مانيكير من نفس لون احمر الشفاه باللون الاحمر.

وكانت غيرت رضوي تسريحة شعرها بظهورها بكيرلي او شعر مجعد منسدل علي كتفيها، وكانت نسقت اكسسوارات خفيفة بسلسلة علي رقبتها بفراشة من الجانب.

وكتبت رضوي في تعليق علي صورتها " Happy with my new butterfly " وانهالت عليها التعليقات فور نشرها للصورة وكان ابرزها " شعرك بيجنن واخرون قمر "
بالشعر المجعد.. رضوى الشربيني بإطلالة الفراشة تبهر جمهورها
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ جاكيت جلد مثقوب.. رضوى الشربيني تظهر بـ إطلالة غريبة على إنستجرام

ماكياج صاخب.. رضوى الشربينى بإطلالة جديدة على إنستجرام.. شاهد

بـ الكاروهات المخطط.. درة بإطلالة ناعمة تخطف بها الأنظار

بـ جاكيت قصير.. درة تتألق بإطلالة جريئة من مهرجان القاهرة السنيمائى

ما وراء الكواليس.. رضوى الشربيني تشعل السوشيال ميديا بالجلد

بفستان كاروهات أنيق.. نسرين طافش تستعرض أناقتها في أحدث ظهور

ترشيحاتنا

طلبك مرفوض .. اتحاد الكرة يصدم حسام البدري ..اعرف الحكاية

سقوط الشجر على السيارات بـ بورسعيد بسبب الطقس السيئ ..صور

هل يأثم من ترك صلاة الجماعة في المسجد .. الإفتاء تجيب| فيديو

هل يفعلها مرتضى منصور | تطور مفاجئ فى صفقة انتقال عبدالله السعيد لـ الزمالك

3 قضايا تشغل الشرق الأوسط .. والرئيس السيسي يجرى اتصالات دولية لحلها

حكم فوائد البنوك .. دار الإفتاء تجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالشعر المجعد.. رضوى الشربيني بإطلالة الفراشة تبهر جمهورها

بتصميم سامو هجرس.. إطلالة كارولين عزمي بفستان أسود

عِيش الفرق | شاهد سور مجرى العيون قبل وبعد تطويره.. صور