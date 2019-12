بالشعر المجعد.. رضوى الشربيني بإطلالة الفراشة تبهر جمهورها

نشرت الاعلامية رضوي الشربيني علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام " صورة لها جديدة.



وظهرت رضوي بإطلالة انيقة ببلوزة بأكمام طويلة وكاروهات ابيض واسود او بنقشه تشبه الكاروهات بنفس اللونين، ونسقت علي البلوزة بنطلون باللون الاسود وحزاما لامعا اسود علي خصرها.



واعتمدت رضوي في ماكياجها الذي اعتادت الظهور به على أحمر شفاه باللون الاحمر وحواجب باللون البني مع مانيكير من نفس لون احمر الشفاه باللون الاحمر.



وكانت غيرت رضوي تسريحة شعرها بظهورها بكيرلي او شعر مجعد منسدل علي كتفيها، وكانت نسقت اكسسوارات خفيفة بسلسلة علي رقبتها بفراشة من الجانب.



وكتبت رضوي في تعليق علي صورتها " Happy with my new butterfly " وانهالت عليها التعليقات فور نشرها للصورة وكان ابرزها " شعرك بيجنن واخرون قمر "