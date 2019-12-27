لبعض المستخدمين فقط.. WhatsApp تطلق ميزة طال انتظارها

أخيرًا، أصبحت ميزة الوضع الليلي أو(المظهر الداكن) التي طال انتظارها في واتساب "WhatsApp" جاهزة للإصدار، حيث تفيد التقارير أن بعض مستخدمي الإصدارات التجريبية من التطبيق لنظام أندرويد قد اختبروا الميزة بالفعل، والتي استمر تطبيق التراسل المملوك لشركة فيسبوك بالإعلان عنها في الآونة الأخيرة، بحسب ما ذكره موقع "livemint".





وكشف موقع WABetaInfo المتخصص في رصد ميزات واتساب، أن ميزة الوضع الليلي "Dark Mode"، جاهزة للإصدار للهواتف التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد، وأوضح أن الميزة يقترب ظهورها بشكل رسمي ضمن تطبيق واتساب لنظام iOS، وبالرغم من أنها لا تزال قيد المعالجة وتحتاج إلى بعض التعديلات قبل أن طرحها لأجهزة آيفون وآيباد.





وذكر موقع WABetaInfo: "يمكن لواتساب إنجاز هذه التعديلات خلال 15 دقيقة، لكن المشكلة الحقيقية هي أننا لا نعرف متى سيفعلون ذلك".





وقد تم تصميم ميزة الوضع الليلي لتقليل سطوع الشاشة من خلال استبدال الخلفية ذات الألوان الفاتحة وفقاعات الرسائل بألوان أغمق، ويسهل الوضع الداكن التعامل مع الرسائل في ظروف الإضاءة المنخفضة، إلي جانب أنها تمنع التطبيق من استنزاف طاقة البطارية أثناء استخدام التطبيق.





وتمت مشاركة هذه الطريقة على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي في أوائل شهر ديسمبر الجاري، والتي تتضمن إرسال رابط يوتيوب إلى جهة اتصال داخل التطبيق، لكنها لا تعمل حاليا إلا لمستخدمي النسخة التجريبية Beta من التطبيق على هاتف مثبت عليه أندرويد 10.





ووفقا لموقع WABetaInfo أن التحديثات الأخرى المتوقعة للتطبيق تشمل وضع استهلاك البيانات المنخفض وإدخال دعم لردود الفعل اللمسية iOS.



