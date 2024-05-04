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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الديوان الملكي السعودي يعلن موعد الصلاة على الأمير بدر بن عبدالمحسن

صدى البلد

أعلن الديون الملكي السعودي ، اليوم السبت، الصلاة على الأمير بدر بن عبد المحسن بن عبدالعزيز آل سعود يوم غد الأحد بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

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وفاة الأمير بدر بن عبدالمحسن 

وقد أعلن الديوان الملكي انتقال الأمير بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل سعود  إلى رحمة الله تعالى خارج المملكة، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غد الأحد الموافق 26 / 10 / 1445هـ ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

إنا لله وإنا إليه راجعون جامع الإمام تركي بن عبدالله بدر بن عبدالمحسن خارج المملكة سعودي صلاة العصر

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