الديوان الملكي السعودي يعلن موعد الصلاة على الأمير بدر بن عبدالمحسن

أعلن الديون الملكي السعودي ، اليوم السبت، الصلاة على الأمير بدر بن عبد المحسن بن عبدالعزيز آل سعود يوم غد الأحد بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

وفاة الأمير بدر بن عبدالمحسن

وقد أعلن الديوان الملكي انتقال الأمير بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل سعود إلى رحمة الله تعالى خارج المملكة، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غد الأحد الموافق 26 / 10 / 1445هـ ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.