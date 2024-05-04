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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

عزائي لأسرته الكريمة.. تركي آل الشيخ ينعى الشاعر الأمير بدر بن عبدالمحسن

تركي آل الشيخ - الأمير
تركي آل الشيخ - الأمير بدر بن عبدالمحسن

حرص المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، على نعي الشاعر الأمير بدر بن عبدالمحسن آل سعود، الذي وافته المنية صباح اليوم السبت 4 مايو. 

وكتب تركي آل الشيخ، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع اكس تويتر سابقا: «رحم الله الأمير الشاعر صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبدالمحسن وغفرله واسكنه فسيح جناته … عزائي لأسرته الكريمة وأبنائه ولآل سعود الكرام والشعب السعودي…خبر حزين وأحس فقدت أب لي ولكن لا أقول إلا الحمدلله على كل حال». 

منشور تركي آل الشيخ 

يعد الشاعر الأمير بدر بن عبدالمحسن آل سعود، أبرز صناع الأغاني في الخليج، فقدم تعاونات فنية مع كبار نجوم الموسيقى والطرب في الخليج منهم الموسيقار طلال، وفنان العرب محمد عبده، وعبادي الجوهر ونوال الكويتية وراشد الماجد وكاظم الساهر وآخرين. 

 

تركي آل الشيخ في منزل نجاة الصغيرة 

وكان نشر المستشار تركي آل الشيخ صورة له أثناء زيارته لمنزل الفنانة نجاة الصغيرة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وعلق تركي آل الشيخ :"في زيارة للأستاذة الكبيرة الغالية نجاة الصغيرة في منزلها الكريم، سعيد بمقابلتها، وهناك مفاجأة في الطريق ربنا يحفظها".

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